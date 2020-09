Steven Van Gucht: “Jongeren en kotstudenten moeten extra voorzichtig zijn bij kwetsbaren” HR

25 september 2020

12u14

Bron: Belga 6 “Jongeren en kotstudenten moeten extra voorzichtig zijn in hun contacten met kwetsbare mensen, zoals hun grootouders bijvoorbeeld.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. Er is vooral een toename van nieuwe besmettingen bij mensen jonger dan 33 jaar en bij de 70-plussers is er een quasi verdubbeling van de cijfers.

Reden is de toename van het aantal nieuwe gevallen van coronabesmetting en de toename van de nieuwe ziekenhuisopnames in de voorbije dagen. In de afgelopen week waren er gemiddeld 1.476 nieuwe gevallen per dag in ons land, een stijging met 48 pct tegenover de week ervoor. De toename is de laatste dagen minder uitgesproken dan voordien, maar op woensdag 16 en maandag 21 september werden er toch bijna 2.000 nieuwe gevallen per dag opgetekend, aldus Van Gucht.

De voorbije week was een stijging te zien van besmettingen van mensen jonger dan 33 jaar en bij de zeventigplussers is er zelfs een quasi verdubbeling van de cijfers. Dat is zo in alle provincies behalve Limburg. In die laatste is zelfs sprake van een daling, in West-Vlaanderen is er een toename met 14 procent en in Waals-Brabant zelfs met 108 procent.

Brussel

De hoogste toename was er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er 316 nieuwe gevallen waren in de voorbije zeven dagen, een stijging met 49 procent. Ook de positiviteitsratio (het percentage positieve testen) blijft bijzonder hoog in Brussel: de voorbije week was dat 9 procent van alle uitgevoerde testen. Dat is dubbel zo hoog als het Belgische gemiddelde. In de provincie Antwerpen waren er 267 nieuwe gevallen per dag in de afgelopen week, een toename met 48 procent, in de provincie Luik waren er 208 nieuwe gevallen per dag, een stijging met 55 procent.

Inzake ziekenhuisopnames waren er 62 nieuwe opnames per dag in de voorbije week, een toename met 60 procent tegenover de week voordien, toen er nog 39 opnames waren. De ziekenhuisopnames stijgen dus iets sneller dan het aantal besmettingen.

Meeste overlijdens in Vlaanderen

“Gisteren werden er 84 mensen opgenomen met corona in onze ziekenhuizen, een cijfer dat we sinds begin mei niet meer zagen”, aldus Van Gucht. Een derde van de nieuwe opnames vindt plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gevolgd door Oost-Vlaanderen, Luik en Antwerpen.

Sinds enkele dagen stijgt ook het aantal overlijdens. Afgelopen week waren er 25 overlijdens (of 3,6 per dag) tegenover een week ervoor 19 (of 2,7 per dag). De meeste overlijdens vinden plaats in Vlaanderen.

