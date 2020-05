Steven Van Gucht draagt nu ook in winkel mondmasker, "maar familie en vrienden zijn de echte risicocontacten” HLA

10 mei 2020

14u15

Bron: VTM Nieuws, VRT NWS 43 Morgen gaan de winkels terug open, weliswaar met strenge veiligheidsmaatregelen. Het dragen van mondmaskers wordt door de overheid “sterk aangeraden”. Ook viroloog Steven Van Gucht vindt het een goed idee om in bepaalde situaties waar afstand houden moeilijker is een mondmasker te dragen. Toch vreest de viroloog vooral voor wat er zich binnenskamers afspeelt, zei hij in ‘De zevende dag’: “Met vrienden en familie worden we automatisch een beetje intiemer en hebben we wat minder schrik.”



Professor Van Gucht is er niet helemaal gerust op, op de heropening van de winkels, al denkt hij dat het wel goed zal komen. “Het blijft een gevaarlijke situatie, en we moeten dit voorzichtig doen”, zegt de viroloog. “Maar ik denk dat de meeste mensen het goed hebben begrepen en hun voorzorgen zullen nemen.” Als we allemaal voldoende afstand houden en niet allemaal tegelijk naar de winkel gaan, komt het wel goed, denkt Van Gucht.

Minder vertrouwen heeft de viroloog in wat er zich dit weekend binnenskamers heeft afgespeeld. “Dat is tussen vrienden en familie, dat zijn mensen die we vertrouwen en dan worden we automatisch toch een beetje intiemer en hebben we wat minder schrik”, legde hij uit in ‘De zevende dag’. Toch is een vreemde in de supermarkt die iets te dicht bijkomt volgens de viroloog meestal niet het risicocontact. “Het zijn echt de familie en de vrienden, de mensen die we kennen, waar we veel familiairder mee omspringen”, aldus Van Gucht.

We moeten dus geen schrik hebben van vreemden in de winkel, toch wordt het dragen van een mondmasker in winkels door de overheid “sterk aangeraden”. Van Gucht legt bij VTM Nieuws uit dat het een goed idee is om een mondmasker te dragen wanneer er bijvoorbeeld iets teveel volk samen in een kleine winkel is, of er drukte ontstaat aan de kassa. “Ook wanneer we iemand tegenkomen die we kennen en we een praatje willen slaan, is een mondmasker een extra veiligheid”, aldus Van Gucht.

Zelf zal hij vanaf nu ook een mondmasker dragen in de winkel, "om het goede voorbeeld te geven”. Een week geleden liet hij nog optekenen dat hij geen mondmasker draagt in de supermarkt, al wees hij er toen ook al op dat sommige situaties risicovoller zijn dan andere.