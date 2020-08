Steven Van Gucht: “België met 20 tot 25.000 coronatests per dag bij beste in Europa, maar begin volgend jaar zullen we er 50 tot 70.000 nodig hebben” KVDS

07 augustus 2020

11u46 12 België is bij de beste landen in Europa wat betreft het aantal uitgevoerde testen per inwoner. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de coronabriefing vrijdag. “We voeren momenteel zo’n 20.000 tot 25.000 testen per dag uit en hebben een maximale testcapaciteit van ongeveer 30.000 testen per dag”, aldus Van Gucht. Maar dat zal nog omhoog moeten.



Vooral komend najaar en komende winter zal dat het geval zijn en dat zal niet makkelijk worden, volgens de viroloog. “Er zullen dan nog heel wat andere virussen circuleren, die verkoudheids- en griepachtige klachten kunnen veroorzaken. We kunnen het onderscheid met Covid-19 alleen maar maken met behulp van een test. We schatten dat we op de piek van de griepepidemie, ergens in januari februari, tussen de 50 en 70.000 test per dag zullen moeten uitvoeren”, klinkt het.

Ambitieus plan

De ministers voor volksgezondheid hebben deze week de basis gelegd voor de toekomstige teststrategie in België, aldus Van Gucht. “Ze hebben een ambitieus plan om ook de komende maanden in de kop van de koers te kunnen blijven, maar dat vraagt een gecoördineerde aanpak en overleg met heel veel overheden, huisartsen en labs.”





Zo werden er duidelijke prioriteiten afgesproken voor wie getest kan worden. Dat zal ook afhangen van de fase van de epidemie. Bedoeling is dat iedereen binnen die prioriteiten getest kan worden. Als er niet voldoende capaciteit is, vallen de onderste prioriteiten af. Een overzicht.

Fase 1: weinig circulatie van het virus

In fase 1 zijn er minder dan 15 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Dan wordt er ruim getest, zowel mensen met milde of zware klachten, contactpersonen als reizigers.

Fase 2: verhoogde circulatie van het virus

In fase 2 zijn er tussen 15 en 50 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Dan veranderen de prioriteiten licht. Reizigers die terugkeren uit een oranje zone hoeven dan niet langer getest te worden.

Fase 3: intense circulatie van het virus

In fase 3 spreken we van meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Ook dan zijn er weer lichtjes andere prioriteiten. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden dan niet meer getest, maar ze moeten wel in quarantaine. Ook hoogrisicogevallen zullen maar één in plaats van twee keer getest hoeven te worden.

Als een gemeente of groter gebied in fase 3 zit, zal het ook mogelijk worden om personeel van woonzorgcentra maximaal één keer per maand te screenen op een besmetting met het virus. “Het preventief screenen bij afwezigheid van symptomen – bij mensen die niet ziek zijn bijvoorbeeld of binnen scholen en bedrijven – wordt niet aangeraden”, aldus Van Gucht.

Capaciteit

Naar de toekomst toe zal aan klinische laboratoria gevraagd worden om verder te blijven werken aan de uitbreiding van de klinische capaciteit. Ze zullen stalen aan elkaar kunnen doorsturen en in tweede instantie naar het federale testplatform, dat extra buffercapaciteit zal realiseren.

“Opgelet, een negatieve test is geen garantie dat je niet besmet bent”, waarschuwt Van Gucht nog. “Het kan dat je het virus draagt, maar toch negatief test tijdens de eerste dagen na blootstelling. Ook na een negatieve test kan het virus dus nog uitbreken en kan je enkele dagen later nog besmettelijk zijn voor je medemens. Een test geeft kennis, maar geneest niet en is geen vrijgeleide om quarantaine te vervangen”, klinkt het nog.