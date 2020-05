Steunfonds van 5 miljoen euro voor Brusselse cultuurwerkers JOBR

14 mei 2020

16u46

Bron: Belga 0 Brusselse cultuurwerkers die inkomensverlies lijden door de coronacrisis en geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid, kunnen tot 1.500 euro steun krijgen uit een bijzonder steunfonds. In dat fonds zit in totaal 5 miljoen euro.

De maatregel maakt deel uit van het pakket van 8,4 miljoen dat de Brusselse regering en de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies VGC en Cocof hebben goedgekeurd. Het pakket dient om de Brusselse culturele en creatieve sector te ondersteunen. Voor organisaties is een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voorzien.

Kwetsbare situatie

De eenmalige sectorpremie van 2.000 euro is bestemd voor alle getroffen Brusselse culturele en creatieve organisaties. Daarnaast kunnen cultuurwerkers dus ook genieten van een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro uit een steunfonds waarin 5 miljoen euro gestopt wordt. Heel wat cultuurwerkers bevinden zich in een zeer lastige en kwetsbare situatie. Zo hebben ze op dit moment geen werk en hebben ze enkel onder beperkte voorwaarden recht op tijdelijke werkloosheid. Dat leidt tot groot loonverlies.

Cultuurhoofdstad

De Brusselse regering, de VGC en Cocof willen ook samen met visit.brussels, hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid nadenken over specifieke relance- en heropstartmaatregelen. Door de coronacrisis verloor de Brusselse cultuursector 93 procent van zijn inkomsten. “Het Gewest beseft duidelijk hoe dringend de situatie is voor de cultuurwerkers met hun onmiskenbare menselijke, maatschappelijke, culturele en economische bijdrage aan onze stad”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Als we in een tijdsbestek van tien jaar naar voren willen treden als dé Europese cultuurhoofdstad en aanwezig willen blijven op de nationale en internationale scène, dan is het essentieel dat de Brusselse culturele en creatieve voedingsbodem gevrijwaard wordt”, stelt Vervoort.

Ook op lange termijn is het belangrijk om een steun te voorzien voor de culturele en creatieve sector Pascal Smet

“Brussel is een cultuurstad van wereldformaat”, vertelt VGC-collegelid voor Cultuur Pascal Smet. “Onze stad trekt wereldvermaarde kunstenaars, designers en muzikanten aan. Tijdens deze crisis wordt de sector bijzonder hard getroffen. Met deze aangepaste steunmaatregelen willen we extra aandacht besteden aan diegenen die zich in de moeilijkste omstandigheden bevinden. Maar ook op lange termijn is het belangrijk om een steun te voorzien voor de culturele en creatieve sector.”

Bloei

Volgens Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld) heeft het coronavirus een abrupt einde gemaakt aan de groei en bloei die het Brussels cultuurleven de jongste jaren heeft gekend. “Brussel was voor de Brusselaars en talloze bezoekers ‘the place to be’. Dat hebben we te danken aan aantrekkelijke programmaties en evenementen, een meertalige cultuurcommunicatie, goede samenwerkingen en sterk geëngageerde en getalenteerde cultuurwerkers, kunstenaars en artiesten”, vervolgt Gatz.

Lees ook: Cultuursector slaakt noodkreet: “Hoeveel verlies ik lijd? Ik ben beginnen tellen, en bij 40.000 euro ben ik gestopt” (+)