Steunactie voor "Theo Francken tegen migranten" in Brussel lokt vijf demonstranten rvl

11u06

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 11 Mark Baert Amper vijf mensen daagden op voor de steunactie voor Theo Francken. Een Facebookgroep heeft een oproep gedaan voor een manifestatie ter ondersteuning van het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en "tegen migranten". De actie zou vandaag om 11 uur plaatsgrijpen voor het station Brussel-Centraal, maar onze journaliste ter plaatse merkte dat er amper vijf personen waren komen opdagen.

De oproep verscheen op de besloten Facebookgroep 'Belgen steunen Theo Francken tegen de migranten'. Hoewel de Brusselse politie niet op de hoogte was, was ze toch ter plaatse om een oogje in het zeil te houden. "We voorzien hoe dan ook de nodige manschappen om de manifestatie in goede banen te leiden", zei commissaris Olivier Slosse vooraf. "We hebben momenteel geen idee welke opkomst we kunnen verwachten".

Vijf actievoerders

Uiteindelijk bleek de oproep weinig teweeg gebracht te hebben. Onze journaliste ter plaatse kon vaststellen dat slechts vijf manifestanten waren opgedaagd. De politie was ook ter plaatse om een oogje in het zeil te houden. Er hing geen gespannen sfeer.



Mark Baert Slechts vijf demonstranten daagden op om Theo Francken te steunen.

