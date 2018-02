Sterre (4) overleden aan agressieve streptokokkeninfectie Marco Mariotti

26 februari 2018

12u02

Bron: Het Belang van Limburg 2081 Een kleuter (4) uit Dilsen-Stokkem is donderdagochtend vroeg onverwacht overleden aan de gevolgen van een bijzonder agressieve invasieve streptokokkeninfectie, zo meldt Het Belang van Limburg.

Het meisje was vorige zondag nog naar de carnavalstoet geweest. 's Anderendaags na school begon ze te hoesten. "Een virale infectie, thuis uitzieken is de boodschap", klonk het bij de huisdokter. Maar woensdagnacht kreeg Sterre hoge koorts. Haar lichaamstemperatuur steeg tot maar liefst 41 graden. Haar mama reed rond 2 uur met haar dochtertje richting de spoedafdeling van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk waar ze drie uur later overleed.

"Het ging om een uiterst agressieve bacterie", vertelt papa Filip. "Haar orgaantjes vielen één voor één uit. Het is zo snel gegaan, we hebben zelfs de kans niet gehad om afscheid te nemen." Een bloedonderzoek bracht aan het licht dat een bacterie in de bloedbaan terechtkwam en zo de vitale organen aantastte. Volgens artsen zijn streptokokken besmettelijk, maar is het zéér uitzonderlijk dat het tot een invasieve infectie komt. Er is dus geen reden tot paniek of bezorgdheid bij schoolgenootjes of andere kindjes uit de omgeving."

Ook de drie broertjes van Sterre werden gecontroleerd op een mogelijke besmetting, maar de uitslagen bleken negatief. Donderdag wordt afscheid genomen van Sterre. Ze zal dan een prinsessenkleed dragen. "Daar was ze zo dol op. Ze is nu onze kleine ster", klinkt het bij de ouders.