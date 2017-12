Sterke toename van drugstrafiek vanuit Nederland naar ons land EB

15u37

Bron: Belga 2 Kristof Pieters In het eerste trimester van dit jaar werden 221 feiten geregistreerd van invoer van drugs uit Nederland naar ons land. Dat zijn er op jaarbasis veel meer dan in 2016 (603 feiten), 2015 (393 feiten) en 2014 (496 feiten). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Kamerlid en partijgenoot Koenraad De Groote.

Volgens minister Jambon gaat het hier vooral om Belgische drugstoeristen, die voor eigen gebruik drugs aankopen in Nederland. In de meeste gevallen worden de drugs vervoerd in een personenauto. Dat was vorig jaar 267 keer het geval, gevolgd door vliegtuig (73), trein (26), autocar of bus (2), bestelwagen en taxi (elk 1).

"Er dient ook gewezen te worden op het feit dat de cijfers vooral de politieactiviteiten weergeven en bovendien sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de registratie in de databanken", aldus Jambon. Wat dit laatste betreft is het zo dat slechts in 30 procent van de gevallen de herkomst van de drugs geregistreerd wordt.