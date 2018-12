Sterke toename aantal patiënten dat behandeld wordt voor ernstige vorm van slaapapneu AW

24 december 2018

19u13

Bron: Belga 0 Het aantal patiënten dat met een nCPAP-toestel behandeld wordt voor een ernstige slaapapneu is de afgelopen jaren sterk gestegen. Hun aantal steeg van 67.293 eind 2013 tot 103.109 eind 2017. De cijfers van 2017 zijn nog onvolledig omdat de resultaten van vijf van de 72 ziekenhuizen nog ontbreken.

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstige verzwakte ademhaling voorkomen. Naast nCPAP is er bij een ernstige vorm van apneu ook een behandeling met MRA mogelijk. Een vergelijking met vorige jaren kan voor MRA echter niet omdat ziekenhuizen sinds 2017 niet langer vergoed worden voor MRA-behandelingen bij lichte slaapapneu.



Het aandeel van deze behandelingen is dus beperkt. Zo begonnen slechts 740 patiënten met een behandeling met MRA.