Sterke daling aantal bomalarmen in de eerste trimester van 2017

jv

15u07

Bron: belga

0

BELGA

In de loop van het eerste trimester van 2017 registreerden de politiediensten in ons land 85 bomalarmen. Dat zijn er op jaarbasis de helft minder dan de 635 in 2016. In 2014 werden er in totaal 272 geregistreerd en in 2015 533. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van partijgenoot en Kamerlid Koenraad Degroote.