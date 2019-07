Sterfte van duizenden mezenjongen mogelijk te wijten aan gebruik insecticiden KVDS

04 juli 2019

09u09

Vlamingen hebben dit voorjaar meer dan 4.500 dode meesjes gemeld. Dat zeggen Vogelbescherming Vlaanderen en de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt). De sterfte is mogelijk te verklaren door het gebruik van insecticiden of pesticiden. De organisaties laten honderd stalen analyseren in een lab.

Via de website www.sosmezen.be konden burgers tussen 15 maart en 15 juni dode kool- en/of pimpelmezen melden. Die worden vaak aangetroffen in nestkastjes. In totaal werden 4.516 dode mezen in kaart gebracht, verspreid over heel Vlaanderen. "Een dergelijk aantal hadden we niet verwacht", aldus Velt en Vogelbescherming Vlaanderen.

“Bijzonder verontrustend”

De meeste meldingen kwamen uit de provincie Oost-Vlaanderen, maar dat wil volgens Velt en Vogelbescherming Vlaanderen niet meteen zeggen dat er in Oost-Vlaanderen het meeste pesticiden worden gebruikt of dat er in Oost-Vlaanderen meer mezen sterven dan elders. Het heeft wellicht te maken met de grote betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij onderzoeksprojecten als deze.





Vorig jaar werd in Nederland al een eerste studie van de invloed van pesticiden op jonge mezen uitgevoerd. "Hoewel het over maar 10 stalen ging, werden er sporen van 14 verschillende soorten pesticiden teruggevonden. Ook DDT, dat sinds begin jaren 70 verboden is in België en Nederland. Dat we na zoveel jaar nog altijd schadelijke stoffen terugvinden, is bijzonder verontrustend", luidt het. (lees hieronder verder)

De komende weken worden 100 stalen geanalyseerd in een lab. "We willen onderzoeken of er een verband is tussen de hoge mezensterfte en het gebruik van insecticiden", zeggen beide organisaties.

De reden waarom er slechts 100 stalen worden onderzocht, heeft te maken met de kostprijs. Één staal onderzoeken op de aanwezigheid van pesticiden kost beide organisaties 200 euro.

De resultaten van het onderzoek worden in september verwacht.