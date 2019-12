Stephen (27) en Sandra (40) al dagen vermist, haar dochters zijn doodongerust: “Ze stuurt normaal sms” HAA

12 december 2019

17u22

Bron: RTL, federale politie 0 Hoei/Luik De dochters van Sandra Paermentier (40) uit Hoei zijn doodongerust. Hun moeder ging zaterdag op stap met haar partner Stephen Clement (27), maar sindsdien is het koppel vermist. Op vraag van het parket van Luik is een opsporingsbericht verspreid voor het duo.

Sandra en Stephen werden zaterdagavond rond 22 uur voor het laatst gezien in een café in het centrum van Hoei, in de provincie Luik. Sindsdien zijn ze spoorloos. Dochter Mathilda kreeg dit weekend nog telefoon van haar moeder. De vrouw vertelde dat zij en haar partner een kaarsje zouden gaan aansteken op het graf van de grootvader van Stephen.

Diabetes

Het kaarsje bleek er inderdaad te branden, maar van Sandra en Stephen is er geen spoor meer. Wat de drie dochters het meest verontrust is dat hun moeder diabetes heeft, maar haar medicatie niet heeft meegenomen. In het appartement van Stephen werden ook de gsm’s van het koppel gevonden, meldt RTL Info.

De piste van zelfdoding is voor de dochters weinig denkbaar. Dochter Mathilda: “Zo is zij niet. Ik ben bang dat haar iets is overkomen.” “Normaal stuurt ze telkens een bericht om te laten weten dat ze is vertrokken, of weer is thuisgekomen”, voegt dochter Elisa toe. Afgelopen weekend was dat niet het geval.

De familie spreekt dan ook van een onrustwekkende verdwijning en vraagt aan getuigen om zich te melden.

Blauwe VW Bora

Het parket van Luik heeft gisteren een opsporingsbericht laten verspreiden voor het koppel. Daarin staat dat beiden zich in een blauwe Volkswagen Bora verplaatsen, met nummerplaat 1-HBX-529. Sandra is ongeveer 1,60 meter groot. Ze heeft lang rood haar en draagt meestal een bril. De vrouw heeft een tatoeage van een kat op haar linkerhand. Stephen heeft kortgeschoren haar. Het is onduidelijk welke kledij de twee droegen op het ogenblik van hun verdwijning.

Heeft u Sandra Paermentier (40) en Stephen Clement (27) nog gezien, of weet u waar ze verblijven? Gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30300 of via e-mail.