Stephan verliest zijn beide ouders aan coronavirus in rusthuis: “Het is onwezenlijk” KVE

08 april 2020

21u06

Bron: VTM Nieuws 136 Brusselaar Stephan Verheyden heeft in een week tijd zijn beide ouders verloren. Gisteravond stierf zijn 83-jarige moeder. Vanmorgen werd zijn vader (88) begraven. Ze woonden allebei in een rusthuis in Sint-Pieters-Woluwe. “De 11.000 testen die de overheid nu gaat afnemen, komen veel te laat”, zegt hij.

“Mijn vader had onderliggende aandoeningen en was een risicopatiënt” vertelt Stephan aan VTM Nieuws. “Mijn moeder was 83 en nog in goede gezondheid. Het is zo onwezenlijk.”

De man verwijt het rusthuis niets. Zijn ouders werden besmet nog voor de lockdown op 11 maart, maar pas eind maart getest. “Men had beter zo snel mogelijk de woonzorgcentra getest. Men had op regionaal niveau dezelfde maatregelen voor de rusthuizen moeten nemen als men op federaal niveau genomen heeft voor de ziekenhuizen”, meent Stephan.

Er waren geen mondmaskers en geen beschermende kledij. Alles is veel te laat gekomen Stephan Verheyden

Hij zit nu met een wrang gevoel, want zowel de rusthuizen als de overheid waren slecht voorbereid. “Zowel op menselijk vlak als op materieel vlak. Er waren geen mondmaskers en geen beschermende kledij. Alles is veel te laat gekomen”, legt hij uit.

“Toen de lockdown werd uitgevaardigd, dacht ik eerst: ‘Ze zijn gered. Het virus gaat niet bij hen geraken.’ Nu achteraf blijkt dat het wel anders is uitgedraaid.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

In uw huis is het coronavirus venijnig. In het rusthuis een sluipmoordenaar (+)

OVERZICHT. In deze woon-zorgcentra worden alle bewoners en personeelsleden getest