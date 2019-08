Stepaanbieder Troty schort activiteiten in Luik na nog geen half jaar op: “Te vaak vandalisme en diefstal” mvdb

09 augustus 2019

09u15

Bron: Sudpresse 2 Troty, een van de drie bedrijven die in de stad Luik elektrische deelsteps aanbieden, schort na nog geen half jaar haar activiteiten in de Vurige Stede op. De exploitant ziet zich genoodzaakt in te grijpen na te veel gevallen van diefstal en vandalisme, schrijven de Sudpresse-kranten.

Luik beschikt nu over een totaalaanbod van 200 deelsteps, ter vergelijking: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan er 5.000 steps. Drie bedrijven bedienen de Luikse markt. Naast Troty gaat het om Lime en Circ. Van de 25 Troty-steps zijn er zeven gevandaliseerd of gestolen. Dat maakt het economisch niet levensvatbaar, verklaart Yves Fénix van Troty. “Eén deelstep met geolokalisatiesysteem kost al gauw 1.050 euro . Met zulk vandalisme is het niet winstgevend.”

Tunesië

Ook diefstal speelt Troty, de kleinste aanbieder, serieus parten. Twee uit Luik gestolen deelsteps doken zelfs op in Tunesië, bevestigt Fénix.



De directeur-generaal van concurrent Lime Benelux stelt tegenover Sudpresse onomwonden dat Luik “de moeilijkste Belgische stad voor deelsteps” is. Volgens Troty is de opschorting in Luik een tijdelijke maatregel, geen definitieve stopzetting.