Stemt u eerder links of rechts? Facebook-likes verraden uw stemgedrag Onderzoekers UAntwerpen voorspellen op basis van 'vind-ik-leuks' uw politieke voorkeur

14 januari 2019

18u31 0 U vindt Wouter Deprez grappig? Luistert graag naar Balthazar? Dan stemt u links. Trekt u liever die nieuwe Hilfiger-outfit aan om in de Versuz op de beats van Dimitri Vegas & Like Mike champagne te drinken? Dan stemt u eerder rechts. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen kunnen uit uw Facebook-likes voortaan zelfs in bijna 6,5 op de 10 gevallen uw stemgedrag correct afleiden.

Men hoeft zich geen groot liefhebber van de humor van Bart De Wever te tonen, of de pagina ‘Gent Klimaatstad’ te liken om zijn politieke voorkeur online prijs te geven. “Ook niet-politieke interesses zoals waar u op café gaat, welke muziek, films en programma’s uw voorkeur wegdragen of welke festivals u aandoet, zeggen veel over uw ‘politieke kleur’”, zegt onderzoeksprofessor politieke wetenschappen Peter Van Aelst. “We zijn erin geslaagd in 64% van de gevallen correct te voorspellen of iemand ooit voor een bepaalde politieke partij zal stemmen, louter op basis van diens ‘vind-ik-leuks’.”

