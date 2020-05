Stemming voorzittersverkiezingen Open Vld draait al na 1,5 uur in de soep Fleur Mees

18 mei 2020

11u40 156 Sinds 10 uur vandaag kunnen de leden van Open Vld stemmen voor een nieuw partijbestuur én een nieuwe voorzitter. Maar de verkiezingen zijn in mineur gestart: al meteen doken de eerste technische problemen op én het zou zelfs mogelijk zijn om twee keer te stemmen.



Onwaarschijnlijk

Verkiezingen @openvld liggen na een uur stil.

Wordt vrees van sommigen voor sabotage waarheid? #democratie #eerlijk aub!@egbertlachaert @Barttommelein #nuytten pic.twitter.com/j3e5RAApIS Els Ampe(@ ElsAmpe) link

Het was de deurwaarder van kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert die al snel merkte dat het kiessysteem niet waterdicht was: hij ontdekte dat het mogelijk was om via verschillende browsers meerdere keren te stemmen. Na een klacht werd het stemsysteem snel stilgelegd.

Niet Lachaert, maar andere kandidaat-voorzitter Els Ampe was degene die met het nieuws wou uitpakken. “Niet te geloven, maar de voorzittersverkiezingen van Open Vld liggen nu al stil”, steekt Els Ampe van wal. “Ik heb zelf geprobeerd om te stemmen vanmorgen en er waren problemen. Nu blijkt dat je zelfs twee keer zou kunnen stemmen.” Kandidaat-voorzitter Ampe is niet te spreken over deze gang van zaken. “Dat kan echt niet. Correcte verkiezingen zijn de basis van de democratie. De vrees van sommigen dat de verkiezingen niet eerlijk zouden verlopen, blijkt nu waarheid te worden.”

Els, ons team heeft een belangrijke bug gevonden en gemeld aan het kiescomité. Je zou beter mee aan de kar trekken om te zorgen dat het systeem waterproof is. Tot hiertoe konden we niet op jouw getuige rekenen om de nodige beveiligingen in te bouwen. Doe iets ipv te tweeten. https://t.co/mCThYgjzko Egbert Lachaert(@ egbertlachaert) link

Het filmpje kon niet meteen op waardering van haar medekandidaten kon rekenen. “Je zou beter mee aan de kar trekken om te zorgen dat het systeem waterproof is. Tot hiertoe konden we niet op jouw getuige rekenen om de nodige beveiligingen in te bouwen. Doe iets ipv te tweeten”, aldus Lachaert wiens team de bug gevonden heeft en gemeld heeft aan het kiescomité. Ook de andere kandidaat-voorzitter Bart Tommelein was niet te spreken over de actie van Ampe. “De stemming staat nochtans onder leiding van een gerechtsdeurwaarder met mogelijkheid getuigen te sturen als kandidaat-voorzitter. En ze werden dan ook onmiddellijk stilgelegd liet mijn getuige me alvast weten.”

De stemming staat nochtans onder leiding van een gerechtsdeurwaarder met mogelijkheid getuigen te sturen als kandidaat-voorzitter. En ze werden dan ook onmiddellijk stilgelegd liet mijn getuige me alvast weten. https://t.co/ZjU7ls3xbF Bart Tommelein(@ Barttommelein) link

Els Ampe is één van de vier kandidaat-voorzitters, naast burgemeester van Oostende Bart Tommelein, federaal fractieleider Egbert Lachaert en de onbekendere Stefaan Nuytten. De voorzittersverkiezingen kwamen er niet zonder slag of stoot. Normaal gezien zouden ze eind maart plaatsvinden, maar door het coronavirus werden ze uiteindelijk met twee maanden uitgesteld. Dat uitstel werd niet door alle kandidaten met gejuich onthaald, met name omdat de campagne - de debatten, online campagne en plaatsbezoeken - al grotendeels gevoerd was. De afspraak om de campagne ‘sober en sereen’ te laten verlopen, werd ook niet door alle kandidaten nageleefd.

Eind mei is de nieuwe voorzitter bekend

Vanaf vandaag 10 uur kunnen alle stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen. Dat kan tot vrijdag 22 mei 12 uur. Door de coronamaatregelen is het stemmen op 110 fysieke stemlocaties geschrapt. Stemmen kan digitaal of telefonisch. De stemming gebeurt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Vrijdagnamiddag 22 mei zal de uitslag van de eerste ronde bekendgemaakt worden. Heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan volgt een tweede ronde van vijf dagen. Die start op maandag 25 mei om 10 uur en loopt tot 29 mei om 12 uur. Uiterlijk eind mei weten we dus wie de komende jaren - een voorzittersmandaat duurt in principe vier jaar - aan het hoofd zal staan van de Vlaamse liberalen.

