Stemming voor gemeentenaam fusie Neerpelt en Overpelt is afgerond Redactie

10u17

De stemming voor de naam van de nieuwe fusiegemeente tussen Neerpelt en Overpelt werd dinsdag om middernacht afgesloten. In totaal brachten 9.519 mensen hun stem uit, een derde van het aantal stemgerechtigde inwoners.

De inwoners konden hun stem uitbrengen op drie mogelijke gemeentenamen: Dommelpelt, Pelten of Pelt. Komende zaterdag maken beide gemeenten de naam met de meeste stemmen bekend.

Een volksjury selecteerde begin deze maand drie namen uit de 206 unieke inzendingen: Dommelpelt, Pelten en Pelt. De inwoners kregen twee weken de tijd om een stem uit te brengen op hun favoriete naam. Op 31 oktober, de laatste dag van de stemming, mochten Neerpelt en Overpelt nog 523 stemmen noteren. Een gerechtsdeurwaarder zal tijdens de volgende dagen officieel het resultaat vaststellen.

Komende zaterdag volgt de officiële bekendmaking van de nieuwe gemeentenaam. De definitieve beslissing over de naam die de fusiegemeente zal dragen én over de effectieve fusie, nemen de gemeenteraden op 18 december. Bij gunstig verloop is de fusiegemeente vanaf 1 januari 2019 een feit.