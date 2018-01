Stemming over woonstbetredingen illegalen uitgesteld: meerderheid moet violen gelijk stemmen SPS

31 januari 2018

09u52

Bron: Belga 0 De stemming over het wetsontwerp rond woonstbetredingen bij illegalen, normaal gezien om 10 uur in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, is uitgesteld. Dat bevestigt commissievoorzitter Brecht Vermeulen (N-VA). "Binnen de meerderheid heerst het algemeen gevoel dat we de violen eerst gelijk moeten stemmen", zegt hij.

Het wetsontwerp dat het voor agenten mogelijk moet maken de woonst van illegalen te betreden, beroert de gemoederen in het parlement. Als de tekst erdoor geraakt, kunnen politieagenten voortaan zonder toestemming binnengaan in de woning van mensen zonder papieren. Het gaat dan wel om illegalen die al een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten en dat hebben genegeerd, en kan enkel tussen 5 uur 's morgens en 21 uur 's avonds.

Advocaten, onderzoeksrechters en migratiecentrum Myria stellen zich ernstige vragen, bleek gisteren uit een hoorzitting, net als de oppositie.

Amendement

De entourage van de premier liet gisteren al uitschijnen dat er een overleg gepland staat om de zaken uit te klaren, maar Michel zelf is nog in Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Zijn eigen MR is zelf erg verdeeld over de tekst: Kamerleden Richard Miller en Françoise Schepmans willen zelfs een amendement indienen.

Commissievoorzitter Brecht Vermeulen heeft de zitting nu uitgesteld na contact met de kabinetten van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en minister Koen Geens (CD&V). De commissie "wacht af wat premier Michel nu gaat doen". "Binnen de meerderheid heerst het algemene gevoel dat we de violen eerst gelijk moeten stemmen", zegt Vermeulen.

De stemming was volgens de voorzitter sowieso al kort dag, na de hoorzitting van gisteren . "We zijn de algemene bespreking zelfs nog niet gestart. Als we dat willen behandelen, moeten we weten waar het naartoe gaat."

"De commissie wordt uitgesteld omdat de premier overleg wil plegen", voegt de woordvoerder van de N-VA-Kamerfractie nog toe. De partij legt de bal nu in het kamp van de eerste minister. "We begrijpen dat de premier nog een consultatieronde wil inlassen. We stellen ons vertrouwen in Charles Michel om tot een oplossing te komen."

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verklaarde vandaag op de Franstalige radio dat de tekst "mogelijk" geamendeerd wordt. "We hebben veel reactie gekregen, en we nemen dat heel serieus", zei hij. "Het belangrijkste is dat we een aanvaardbare oplossing vinden voor iedereen."