Stemming abortuswet dan toch niet op de lange baan? “Procedure mag niet eindeloos herhaald worden” SVM

03 juli 2020

18u52

Bron: Belga 0 Het wetsvoorstel rond de versoepeling van de abortuswet belandt misschien dan toch niet op de lange baan. De tegenstanders van het voorstel hebben de Raad van State om een nieuw advies verzocht. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) heeft de Raad van State nu gevraagd om rekening te houden met de vraag van verschillende fracties om nog voor het zomerreces te kunnen stemmen.



De Kamer had gisteren moeten stemmen over de versoepeling van de abortuswet die een brede meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI steunen. CD&V, dat samen met N-VA en Vlaams Belang (en ook deels het cdH) tegen het voorstel is, wil de kwestie echter bespreken in het kader van de regeringsformatie en wou de eindstemming tegenhouden.

Met de liberalen was afgesproken om de tekst terug naar de commissie te sturen, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet gisteren weten dat zijn fractieleden vrij mochten stemmen. Dat betekende dat de stemming zou doorgaan. De kwestie zorgde gisteren voor zware ruis op de lijn tussen de voorzitters van CD&V en MR, die samen met hun collega van Open Vld een nieuwe coalitie op de been proberen te brengen.

Plooien gladgestreken

Vandaag streken de ‘drie koningen’ de plooien glad. In een gezamenlijke mededeling werd gezegd dat ethische dossiers bij "de afbakening van het regeerakkoord" aan bod zou komen. "Om discussie rond stemmingen in het parlement te vermijden", zou er snel een regering moeten komen, zeggen de drie voorzitters.

Om de eindstemming in de Kamer alsnog af te wenden, hebben CD&V, N-VA en cdH nieuwe amendementen ingediend en hierover een nieuw advies gevraagd aan de Raad van State. Die heeft nu wettelijk gezien maximum dertig dagen de tijd om dat advies uit te brengen.

“Voor reces stemmen”

Maar dat kan dus ook vroeger. In een brief aan de Raad van State, die ook aan alle Kamerfracties is bezorgd, wijst Kamervoorzitter Dewael er immers op dat een aantal fracties gevraagd hebben om het voorstel nog voor het reces te kunnen stemmen. De Raad van State heeft al tweemaal advies uitgebracht over het voorstel en over eerdere amendementen, is een van de aangehaalde argumenten.

Tijdens de plenaire vergadering had parlementsvoorzitter Dewael al gezegd dat er een probleem is met het Kamerreglement, omdat er nu in principe eindeloos opnieuw advies kan worden aangevraagd. In de brief herhaalt Dewael die kritiek: "Ik ben van oordeel dat herhaalde adviesaanvragen zonder nieuwe elementen een negatieve invloed hebben op het wetgevingsproces en dat ze als een oneigenlijk gebruik kunnen worden beschouwd van het recht om een advies aan de Raad van State te vragen. In het belang van onze beide instellingen is het noodzakelijk dat de Kamer een eindbeslissing kan nemen.”

