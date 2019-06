Stemmenverlies lijdt tot bijltjesdag: dertig mensen weg bij N-VA en CD&V SVM

13 juni 2019

19u37

Bron: Belga 0 Verkiezingen Verschillende partijen moeten het de komende jaren met een pak minder dotaties stellen. Dat heeft ook gevolgen voor het personeelsbestand. Zowel bij N-VA als CD&V moeten zowat dertig mensen vertrekken. Bij de Vlaams-nationalisten werden de betrokkenen vorige week ingelicht. Bij CD&V was het vandaag 'een moeilijke dag op kantoor'.

Een nederlaag bij de verkiezingen leidt ook tot minder parlementsleden, een lagere dotatie en dus minder medewerkers. Hoe groter het stemmenverlies, hoe harder de klap.

Dat geldt bijvoorbeeld voor N-VA. De Vlaams-nationalisten speelden zeventien parlementsleden kwijt en moeten het dus met evenveel persoonlijke medewerkers minder doen. "Voor een deel kunnen deze medewerkers aan de slag bij de nieuwe parlementsleden. Voor anderen zijn we intern oplossingen aan het zoeken of zullen we hen helaas moeten laten gaan", zegt algemeen directeur Piet De Zaeger.

Outplacement

Daarnaast verliest de partij ook 2,5 miljoen euro aan dotaties en een aantal personeelsstatuten voor fractiemedewerkers in het Vlaams en federaal parlement. Daardoor moeten nog eens 16 mensen vertrekken. “De afslanking werd zo veel mogelijk opgevangen door interne verschuivingen en natuurlijke afvloeiingen. Medewerkers die sowieso de organisatie verlieten, worden niet meer vervangen, legt De Zaeger uit.

Voor de mensen die moeten vertrekken, werd outplacement en verdere begeleiding aangeboden. De betrokken medewerkers werden vorige week ingelicht, zodat de herstructurering binnen de N-VA twee weken na de verkiezing al grotendeels is voltrokken.

CD&V: “Drama voor deze mensen”

Bij CD&V pakten de donderwolken vandaag samen. Nogal wat medewerkers kregen te horen dat ze niet langer konden blijven. CD&V ziet zijn dotatie dalen met zowat 25 procent of 1,8 miljoen euro. Van de honderd mensen die vandaag bij de christendemocraten aan de slag zijn, moet er op termijn een dertigtal vertrekken.

"We proberen in goed overleg met de betrokken medewerkers naar oplossingen te zoeken", luidt het binnen de partij. "Iedereen krijgt persoonlijke begeleiding en outplacement. Dit is vooral een drama voor deze mensen. Het zijn stuk voor stuk uitstekende medewerkers, die voor elke organisatie een meerwaarde kunnen betekenen. We hebben dan ook goede hoop dat zij snel opnieuw aan de slag kunnen gaan.”

Ook cdH deelt in klappen

Bij sp.a is men de puzzel aan het leggen. Bij Open Vld viel eerder te horen dat het verlies aan dotatie in lijn ligt met wat het onderzoeksinstituut Vives berekende (zowat 700.000 euro; nvdr).

Aan Franstalige zijde moet het cdH -na een verlies van 1,7 miljoen euro dotatie- afscheid nemen van een dertigtal mensen. Zij werden gisteren ingelicht. Bij de MR wilde men geen cijfer kwijt, maar de dotatie zou daar met 1,8 miljoen euro teruglopen. Bij de PS kon geen informatie worden bekomen.