Stemmen we binnenkort via het internet? Binnenlandse Zaken onderzoekt haalbaarheid HLA

10 februari 2020

16u44

Bron: Belga 8 De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar online stemmen bij verkiezingen op alle niveaus. "Tegen eind dit jaar zou het resultaat er moeten zijn, maar de uiteindelijke beslissing is natuurlijk politiek", verduidelijkt woordvoerder Koen Schuyten.

De FOD Binnenlandse Zaken wil een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren over internetstemmen in ons land. Dat schrijft de nieuwssite Apache, en blijkt ook uit de openbare aanbesteding in kwestie. Kernvraag: is het mogelijk om burgers via het internet te laten stemmen voor lokale, provinciale, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen? En kan het ook voor Belgen die in het buitenland hun stem moeten uitbrengen?

Dat er een onderzoek komt, betekent nog niet dat we binnenkort allemaal online onze stem uitbrengen, benadrukt de woordvoerder van de FOD, Koen Schuyten. De uiteindelijke beslissing ligt sowieso bij de regering. "We stellen nu een firma aan, onder meer om te kijken naar wat de ontwikkelingen zijn in andere landen en om na te gaan hoe het zit met veiligheid. Pas eind dit jaar zou de haalbaarheidsstudie af zijn, en die vormt alleen maar de basis voor de regering om eventueel een beslissing te nemen", klinkt het. "Hier zal zeker nog wat tijd overgaan."

Volgens politicoloog Johan Ackaert (UHasselt) "zou het moeten kunnen" om internetstemmen in te voeren mocht de regering dat beslissen. Hij verwijst naar Estland, waar al jaren online wordt gestemd. "Maar het grote probleem is dat het systeem staat of valt met de vraag of je tegemoet kan komen aan de grondwettelijke verplichting van de geheime stemming", zegt Ackaert. "Zelfs al werk je met een identiteitskaartlezer: wie zal zeggen dat ik het ben die stem? En dat ik niet onder druk gezet ben om mijn identiteitskaart af te geven? Dat zijn toch zaken waar men over zal moeten nadenken."

Firma's die de haalbaarheidsstudie willen uitvoeren, hebben volgens de openbare aanbesteding nog tot 12 maart de tijd om zich in te schrijven. Binnenlandse Zaken hoopt in april een kandidaat aan te duiden, zegt Schuyten.