Stemmen Antwerpse sp.a-leden voor coalitie met N-VA? “Een hoogdag voor de democratie” Nina Bernaerts

22 december 2018

10u11 0 Het zal er straks om spannen op de ledenvergadering van sp.a Antwerpen. Naar schatting zijn meer dan 300 leden opgedaagd om hun stem uit te brengen over het ontwerpbestuursakkoord dat N-VA, sp.a en Open Vld gisteren voorstelden. De vergadering zal enkele uren duren.

Het akkoord kreeg gisteren al meteen heel wat tegenwind. Güler Turan, Vlaams parlementslid én een van de zes sp.a-verkozenen in de Antwerpse gemeenteraad, riep zelfs onomwonden op om tegen het “asociale akkoord” te stemmen. Volgens haar hebben de sp.a-onderhandelaars niets binnengehaald op het vlak van diversiteit.



Turan was bij aanvang van de ledenvergadering blij met de opkomst. “Een hoogdag voor de democratie. Ik ben heel blij zoveel volk te zien. Ik kom vandaag vooral luisteren. Ik heb mijn zeg gedaan, het is nu aan de leden.” Zij riep opnieuw op om tegen te stemmen. “Als juriste, als politica, kan ik mij hier niet achterzetten.”

Lees ook: Beels verdedigt beslissing om met N-VA in zee te gaan: “Leden zullen inzien dat we stad in andere richting duwen”



Europees parlementslid Kathleen van Brempt hoopt in de lange wachtrij ondertussen nog mensen te overtuigen om voor het akkoord te stemmen. “Ik ben heel enthousiast. Dat het een volledig sociaal akkoord zou worden, is ondenkbaar en onrealistisch. En ja, we hadden liever de schepen van Mobiliteit gehad. Maar op vlak van sociale zaken gaan we er echt wel op vooruit.” Van Brempt die al zes jaar oppositie moet voeren, kent ook het verschil. “Nu kunnen we zes jaar mee het beleid uitzetten, waken over bepaalde thema’s. Zes jaar in de oppositie is echt vreselijk. Je kan niets bereiken. We hebben in 2012 te overhaast en te emotioneel geredeneerd. Nu moeten we het anders doen.”