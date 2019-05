Stembureaus in elektronische file: kiesresultaten komen met vertraging VDS IDV

26 mei 2019

20u40 0 De officiële resultaten van de verkiezingen sijpelen opvallend traag binnen. Overal in Vlaanderen ondervond men problemen met het doorsturen van de resultaten. “Dat klopt, maar ondertussen is het probleem van de baan”, zegt Peter Grouwels van de FOD Binnenlandse zaken.

“Op het moment dat 70% van de hoofdkantons was ingelogd om hun resultaten door te sturen, bleek plots dat er geen éxtra connecties meer mogelijk waren. De indruk ontstond dat de kantons waar nog op papier is gestemd werden geconfronteerd met een technisch probleem. Het heeft even geduurd door onze technici achterhaalden dat er een algemene overbelasting was van het netwerk. Kantons waar elektronisch werd gestemd kregen er niet mee te maken, omdat zij voordien al hadden ingelogd. De anderen hebben ongeveer een uur in een elektronische file gestaan. Inmiddels is het probleem van de baan en is 96% van de hoofdkantoren ingelogd. Hun resultaten zijn nu aan het binnenlopen”.