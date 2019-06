Stem mee voor het favoriete ijsje van Vlaanderen Redactie

26 juni 2019

HLN gaat in elke buurt op zoek naar de favoriete ijsjes in Vlaanderen. Van Genk tot De Panne en van Kortrijk tot Turnhout. Breng zelf je stem uit op je favoriete ijssalon of ijskar. Staat ze er niet tussen? Geen probleem, onderaan kan je je favoriet zelf toevoegen.

Antwerpen

Brugge

Brugge

Dender

Dendermonde

Eeklo-Deinze

Gent-Wetteren

Hageland

Kempen

Kust

Leiestreek

Leuven

Limburg

Mandelstreek

Mechelen

Oudenaarde

Pajottenland

Waasland

Westhoek