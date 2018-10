Stem 2018: dit zijn de 5 belangrijkste zaken die je moet weten AW

14 oktober 2018

14u07 0 De verkiezingen lopen stilaan op hun einde. En het was een bewogen dag. We sommen de vijf belangrijkste gebeurtenissen, weetjes en incidenten op.

1. De papieren stemkantoren zijn gesloten

Intussen zijn de stembureaus waar met potlood en papier werd gestemd, gesloten. Wie digitaal stemt kan nog terecht in de 3.358 digitale stembureaus en dat tot 15 uur.



2. Technische problemen

Onder andere Brussel moest afrekenen met heel wat technische problemen. In totaal waren er daar omstreeks 10 uur 30 kiesbureaus nog niet geopend. Ook in Lommel, Dendermonde en Tervuren doken enkele problemen op. Rond 12.30 uur waren alle problemen verholpen en kon men gewoon stemmen.

3. Relletjes

In Denderleeuw werd vanmorgen een voorzitter aangevallen. Nadat een man bij zijn vrouw in het stemhokje kroop, wees de voorzitter hen erop dat dat verboden was. De stem was daardoor ongeldig. Wanneer de vrouw haar briefje toch in de bus stak, ontstond er tumult. Het koppel wou er vandoor gaan, maar dat verhinderde de voorzitter door in de deuropening te gaan staan. Vervolgens werd hij opzij geduwd. De politie kwam er uiteindelijk tussen en kon de betrokkenen meenemen voor verhoor.



Ook in Genk moest een vrederechter tussenbeide komen nadat een allochtoon koppel weigerde om apart in een stemhokje te stemmen.

Een bijzitter die verkleed als clown kwam opdagen, mocht overigens ook beschikken van de voorzitter.

4. Ontruimde stembureaus

In Luik moest een stembureau ontruimd worden omdat er rond 11 uur een brandje woedde. De brand ontstond nadat een elektronisch paneel in een naastgelegen lokaal vuur vatte. De aanwezige stemmers moesten het gebouw verlaten waardoor het bureau ook geopend zal zijn tot 15.30 uur, een halfuur langer dus.

5. Eerste resultaten

Intussen stromen de eerste resultaten binnen. Volg het op hln.be waar we het live voor jullie opvolgen.

