Stelling dreigt om te vallen aan Antwerpen-Zuid: omgeving afgesloten, veel verkeershinder HA

21 december 2018

16u39

Bron: Belga, Twitter 5 In Antwerpen is het drukke kruispunt van de Singel en de Brederodestraat op het Zuid momenteel afgesloten omdat een stelling van zowat dertig verdiepingen hoog dreigt om te vallen. Dat bevestigt de Brandweer Zone Antwerpen.

De stelling staat tegen de gevel van een groot, vrijstaand appartementsgebouw. Het verkeer en openbaar vervoer ondervinden heel wat hinder, want het knooppunt Antwerpen-Zuid ligt binnen de perimeter die de politie heeft ingesteld.

De oorzaak van de instabiliteit is nog niet bekend, maar de hevige wind speelt volgens de brandweer allicht een rol. Er wordt momenteel bekeken hoe ernstig de situatie is en of de stelling moet worden afgebroken. Het appartementsgebouw wordt voorlopig niet ontruimd. De politie roept op om de omgeving te vermijden.

Door het incident is tramlijn 8 momenteel beperkt tot de Bolivarplaats. Trams 4 en 10 rijden om via Zwaantjes, Harmonie en de Leien. Ook verschillende buslijnen ondervinden hinder.

Door een brandweer- en politie-interventie is de Singel afgesloten tussen de Brederodestraat en de Bolivarplaats. Ook de Brederodestraat zelf is afgesloten ter hoogte van de Brusselstraat. Bussen worden omgeleid. Mijd de omgeving. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

#Update #Verstoring Lijn 290, 500 Tram 4, 8, 10#Antwerpen@BZAntwerpen heeft perimeter ingesteld t.h.v. Brederodestraat, geen stelling omgevallen.

Tram 4 & 10 via Zwaantjes, Harmonie, Nationale Bank, Bolivarplaats, Groenplaats

Tram 8 keert aan Bolivarplaats#DeLijn De Lijn(@ delijn) link