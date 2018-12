Stelling dreigt om te vallen aan Antwerpen-Zuid: omgeving afgesloten, veel verkeershinder HA

21 december 2018

16u39

Bron: Twitter 0

Een stelling aan een groot appartementsgebouw in Antwerpen dreigt om te vallen. Als gevolg is de Antwerpse Singel afgesloten tussen de Brederodestraat en de Bolivarplaats. Ook de Brederodestraat zelf is dicht ter hoogte van de Brusselstraat. De interventie van brandweer en politie veroorzaakt veel verkeershinder. De politie roept op om de omgeving te vermijden. Het bus- en tramverkeer van De Lijn worden omgeleid.

Door een brandweer- en politie-interventie is de Singel afgesloten tussen de Brederodestraat en de Bolivarplaats. Ook de Brederodestraat zelf is afgesloten ter hoogte van de Brusselstraat. Bussen worden omgeleid. Mijd de omgeving. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

#Update #Verstoring Lijn 290, 500 Tram 4, 8, 10#Antwerpen@BZAntwerpen heeft perimeter ingesteld t.h.v. Brederodestraat, geen stelling omgevallen.

Tram 4 & 10 via Zwaantjes, Harmonie, Nationale Bank, Bolivarplaats, Groenplaats

Tram 8 keert aan Bolivarplaats#DeLijn De Lijn(@ delijn) link