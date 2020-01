Stella Artois ruilt bruine flesjes in voor groene exemplaren HLA

21 januari 2020

17u14 16 Brouwerij AB Inbev steekt haar bekende pils Stella Artois in een nieuw jasje, of beter: een nieuw flesje. Stella-drinkers zullen binnenkort uit een ‘luxueus’ groen flesje drinken, in plaats van het klassieke bruine pilsflesje. De Leuvense brouwerij wil het bier op die manier ook bij ons, net zoals in het buitenland, in de markt zetten als een premiumbier.

De nieuwe flesjes staan in verschillende supermarkten al in de rekken, wanneer de voorraad bruine flesjes uitverkocht is zal je ze overal zien. De verandering kadert in het imago dat AB Inbev wil opbouwen rond het pilsbier. “We willen het bier de looks geven dat het verdient. Stella Artois is de beste Belgische pils, daarbij hoort een luxueus flesje” zegt woordvoerder Laure Stuyck van AB Inbev daarover.

Het bier in de nieuwe flesjes zal hetzelfde blijven smaken, stelt de woordvoerster gerust. “Het brouwproces blijft ongewijzigd, en de kleur van het flesje heeft geen invloed op de kwaliteit of de smaak van het bier”, zegt Stuyck. “Als het bier op de juiste manier wordt bewaard, dat wil zeggen koel en donker, blijft de kwaliteit gegarandeerd".

“In realiteit staat het bier in een supermarkt vaak in rekken waar het wel blootgesteld wordt aan licht”, merkt biersommelier Sofie Vanrafelghem op. “Een groen flesje zal dan wel degelijk iets meer licht doorlaten dan een bruin exemplaar.” (Zon)licht is nefast voor de houdbaarheid van bier, legt ze uit. “Denk maar aan een pintje dat te lang in de zon heeft gestaan, na een tijdje ruikt dat naar kattenpis.” Zo’n vaart zal het niet lopen met bier in een groene glazen fles, al is Vanrafelghem duidelijk: “Hoe verser de pils, hoe beter. Dat gaat eigenlijk op voor elke pils.”

Of de Belgische pilsdrinker zich zal laten beïnvloeden door de verandering, betwijfelt de biersommelier: “De Belg drinkt een pintje nog altijd het liefst uit een glas. De kleur van de fles doet er minder toe.”