Stella Artois roept groene flesjes terug omdat er "kleine stukjes glas" in kunnen zitten kg

02 april 2018

19u06

Bron: Belga 214 Brouwer AB InBev roept in een tiental landen, waaronder België, groene flesjes Stella Artois terug, omdat er mogelijk stukjes glas in zitten. Over hoeveel flesjes het precies gaat, wil AB InBev niet zeggen, maar de brouwer benadrukt dat het om "een zeer beperkt aantal" gaat.

In flessen gemaakt door een externe glasproducent werden "afwijkingen ontdekt die ervoor kunnen zorgen dat kleine stukjes glas loskomen en mogelijk in het bier zouden kunnen vallen", zo luidt het. De meeste flesjes kwamen terecht in de Verenigde Staten en Canada, maar ook in Nederland, Spanje, Malta, Cyprus, Griekenland, Portugal, Ile de la Réunion en Polen worden maatregelen getroffen.

In België zijn de gevolgen beperkt, omdat Stella Artois hier meestal in bruine flessen verkocht wordt. De betrokken flesjes worden verkocht bij Delhaize en in "een zeer beperkt aantal cafés en restaurants". Wie een groen flesje van 33 cl heeft, kan op het label de houdbaarheidsdatum (20 of 21 mei 2018), de verpakkingscode (49) en de tijdcode checken.