Stelende poetsvrouw ontmaskerd door camera in knuffelbeer mvdb

09 mei 2018

20u06

Bron: Belga 5 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een zelfstandige poetsvrouw veroordeeld tot drie maanden cel voor diefstal van geld bij een van haar opdrachtgevers. Ze werd ontmaskerd door een camera in een knuffelbeer.

Gordana M. werkte in het voorjaar van 2016 als poetsvrouw bij een echtpaar in Keerbergen. De vrouw des huizes had al een tijdje een vermoeden dat M. geld ontvreemdde. Op 11 april verliet ze een uurtje haar woning. Als test had ze 100 euro in een envelop in een bureaulade achtergelaten. Bij terugkeer bleek dat geld verdwenen. Aan de opgeroepen politie verklaarde de eigenares van de woning dat enkele weken eerder 10.200 euro op een gelijkaardige manier verdwenen was. Ze had toen besloten om de webcam van de computer in te schakelen.

Doelbewust

Op de beelden bleek dat de webcam werd afgedekt telkens de beklaagde in de bureauruimte kwam kuisen. Daarom plaatste de opdrachtgeefster een nieuwe camera, verstopt in een knuffelbeer. Die beelden toonden dat M. doelbewust de bureaulades doorzocht en geld had verstopt in haar kledij.

Zowel een fouille als een huiszoeking op 11 april waren negatief uitgevallen. Tien dagen later werd de 100 euro teruggevonden onder huisvuil in de garage. De serienummers op de twee biljetten van 50 euro stemden overeen met de nummers die de eigenares had genoteerd. De rechtbank achtte die diefstal bewezen. Voor de verdwenen 10.200 euro werden geen bewijzen gevonden.