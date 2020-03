Stel hier uw vragen over het coronavirus en de nieuwe maatregelen aan ons expertenpanel Redactie

13 maart 2020

Nu de regering donderdag een nieuwe reeks strenge maatregelen afkondigde om het coronavirus in te dijken, zitten veel mensen nog steeds met vragen. Waar staan we in de strijd tegen het virus? Welke beroepen en diensten vallen er wél of niet onder de nieuwe maatregelen? We lijsten hier al heel wat antwoorden op, maar misschien hebt u nog andere vragen.

Alle vragen die u nog hebt, kan u hieronder stellen. HLN en VTM Nieuws leggen ze vanavond - meteen na ‘The Voice Kids’ - voor aan een expertenpanel tijdens de extra VTM Nieuws Update om 22.30 uur.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het coronavirus voor u gebundeld.

