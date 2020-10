Stel hier uw vraag over de stijgende coronacijfers redactie

09 oktober 2020

De coronacijfers gaan de verkeerde kant op. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt steeds sneller, en ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens blijft toenemen. Vanaf vandaag gelden opnieuw strengere maatregelen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kondigde aan dat politie en parket de komende periode extra zullen inzetten op de correcte handhaving van die maatregelen, zoals de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, de regel van vier voor samenscholingen en het sluitingsuur in de horeca.

Toch vrezen enkele experts dat die inspanningen nog niet voldoende zullen zijn. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwde gisteren al voor een nieuwe lockdown: “Indien de cijfers van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames binnen tien tot twaalf dagen niet beginnen te dalen, is er maar één mogelijkheid meer: een lockdown”, stelde hij.



Heeft u nog vragen over de stijgende coronacijfers? Stel ze dan via het formulier hieronder. De antwoorden op de belangrijkste vragen bundelen wij in een nieuw artikel.

