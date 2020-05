Stel hier je vraag aan minister van Onderwijs Ben Weyts over de heropening van de lagere scholen Redactie

28 mei 2020

12u16 17

Vanaf 5 juni kunnen alle lagere scholen weer open, en dus niet op 2 juni, maar er is geen verplichting meer om vier vierkante meter per leerling te voorzien. Kleuters kunnen wel vanaf 2 juni naar school. Dat is gisteren beslist na een bijeenkomst van het Overlegcomité. Zit u nog met vragen over die beslissing, dan kan u die via onderstaand formulier stellen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft vanavond om 19 uur in VTM NIEUWS antwoord op de meest gestelde vragen.



