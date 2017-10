Stefanie brengt een ingetogen versie van What's Love Got To Do With It' 23u20

Bron: vtmnieuws.be 0

Stefanie is eigenlijk al een professionele zangeres, maar wil toch eens in de spotlight staan bij The Voice. Ze kiest voor een intieme versie van 'What's Love Got To Do With It' van Tina Turner, maar kiezen de coaches ook voor haar?