Steekproef bewijst gevaar van gsm achter het stuur Wouter De Boer Delphine Vandenabeele

18 september 2018

21u15

Bron: VTM Nieuws 0 In ons land sterven per jaar minstens dertig mensen in ongevallen veroorzaakt door iemand die aan het gsm'en was achter het stuur. En dat is nog een voorzichtige schatting. Agenten schrijven constant boetes uit, maar toch blijven duizenden bestuurders het dagelijks doen. Dat heeft VTM Nieuws zelf kunnen vaststellen.

Na een eenvoudige steekproef op de snelweg werden na amper vijf minuten acht van de honderd bestuurders met hun gsm betrapt. Te weinig bestuurders beseffen hoe gevaarlijk het gebruik van een gsm achter het stuur is.

Reden van minimum vijf procent van alle ongevallen

"Zelfs in het meest gunstige scenario wordt er geschat dat ongeveer vijf procent van alle ongevallen te wijten is aan het feit dat een bestuurder bezig was met zijn gsm", verduidelijkt Stef Willems van verkeersveiligheidsorganisatie VIAS. "Dat komt neer op jaarlijks ongeveer dertig doden en meer dan 2.500 gewonden. En dat is dan nog de meest optimistische schatting."

Na 'overdreven snelheid' en 'rijden onder invloed' is 'afleiding', voornamelijk van je gsm, de grootste oorzaak van dodelijke ongevallen. In enquêtes geven gemiddeld zeventig procent van de automobilisten toe al eens de gsm te gebruiken achter het stuur. Al rijdend of voor het rode licht, waar dat ook verboden is.

Voortdurende controles

De politie controleert voortdurend of bestuurders hun gsm gebruiken achter het stuur. In de politiezone Mechelen-Willebroek is het één van de speerpunten in het verkeersactieplan. Dit jaar hebben ze er al honderd gerichte controles gehouden.

"Het komt erop neer dat collega's gaan controleren op fileverkeer of op het andere verkeer dat zich langs de straten beweegt. En dat mensen even later kunnen onderschept worden door onze collega's wanneer ze met hun gsm bezig waren achter het stuur", verduidelijkt Dirk Van De Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.

In Mechelen zijn dit jaar zo al 500 bestuurders betrapt. In Antwerpen telt de lokale politie zelfs al 10.000 boetes voor gsm'en achter het stuur.