Steekpartij na ruzie op markt van Aalst: man week werkonbekwaam

Op de grote markt in Aalst heeft een jongeman deze ochtend twee messteken gekregen. Hij is een week werkonbekwaam. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie.

Het incident deed zich voor op de Grote Markt in Aalst, waar een twintiger uit Aalst het aan de stok kreeg met een jongeman uit Roosdaal. De man uit Aalst zou een steen gegooid hebben, die de andere man aan het oog heeft geraakt. Die trok daarop een mes en stak twee keer.

De jongeman uit Aalst hield daar een lichte steekwonde aan de borst aan over en een diepe wonde aan de elleboog. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht en is een week werkonbekwaam. Beide verdachten hebben de feiten zijn bekend en zijn vervolgd in snelrecht.