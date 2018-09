Steekpartij is het incident teveel: burgemeester Dentergem sluit omstreden pitabar voor drie maanden Hans Verbeke

19 september 2018

19u37 0 Burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) van Dentergem sluit pitabar Biggy in deelgemeente Wakken voor een periode van drie maanden. De administratieve maatregel komt er nadat een 29-jarige man gisteravond bij een steekpartij in de eettent levensgevaarlijk gewond raakte. De uitbater, die ook de dader is, werd opgepakt. “Dit incident is de druppel die de emmer doet overlopen”, zegt Degroote.

Over de aanleiding tot het ei zo na fatale incident bestaat nog geen duidelijkheid. Vast staat wel dat Behnan K. (27), de uitbater van Pitta Biggy langs de Markegemstraat in Wakken, dinsdagavond laat plots een mes greep en daarmee in de buik stak van Michael L. De 29-jarige man werd geraakt in de lever. Hoewel hij vrijwel onmiddellijk in levensgevaar verkeerde, slaagde hij er nog in om naar de woning te lopen van enkele vrienden, in de Kapellestraat. Zwaar bloedend kwam hij daar aangestrompeld. Z’n vrienden alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten.

Er wordt gedeald dat het een lieve lust is. Entourage Michael Libbrecht

Michael werd eerst naar het ziekenhuis in Waregem en vrij snel daarna naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Artsen vochten daar gisteren voor zijn leven. “Hij werd al twee keer geopereerd maar blijkbaar slagen de artsen er moeilijk in om de hevige bloedingen te doen stoppen”, zegt iemand uit de entourage van zijn familie. “Het is wraakroepend. Al een hele tijd waarschuwen we de politie dat er iets verkeerd gaat aflopen, als er niks gedaan wordt aan de drugproblematiek die als een schaduw boven de pitazaak hangt. Er wordt gedeald dat het een lieve lust is.”

Burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) is voorzichtiger in zijn bewoordingen. “Laat ons zeggen dat in de zaak ook mensen met een niet-onbesproken reputatie over de vloer komen, met alle problemen vandien. Er zijn al langer klachten van buurtbewoners, over nachtlawaai, parkeerhinder, sluikstorten enzovoort. Drugs zijn er nooit ver weg.”

Tegen de politie heb ik letterlijk gezegd dat het niet lang meer zou duren voor er ene een mes tussen de ribben zou krijgen. Mijn woorden waren profetisch, helaas. Buurtbewoner

Conflict op til

Een buurtbewoner wil er wel één en ander over kwijt. “Maar alleen anoniem”, benadrukt hij. “Net als veel andere mensen in de buurt ben ik bang voor represailles. We vreesden al langer dat het ooit verkeerd zou aflopen. De politie moest al verschillende keren tussenkomen bij conflicten. Zaterdagavond was dat nog het geval, voor een vechtpartij in de pitazaak. En gisteren (dinsdag, red.) ben ik zelf nog naar de politie gestapt omdat de uitbater tijdens het weekend één van de seingevers van de City Run verbaal heel agressief had aangepakt. Tegen de politie heb ik letterlijk gezegd dat het niet lang meer zou duren voor er ene een mes tussen de ribben zou krijgen. Mijn woorden waren profetisch, helaas. Toen ik deze morgen hoorde wat er gebeurd was, kreeg ik koude rillingen.”

Volgens de man en andere buren in de straat zijn er al langer problemen met de populaire pitabar als middelpunt. “Iedereen weet dat je daar naast overigens lekkere pita, pizza en frieten ook van die smerige vuiligheid kan kopen. Er waren spanningen, nu en dan liepen de gemoederen hoog op. Je voelde dat er iets op til stond. Michael, het slachtoffer van dinsdagavond, woonde hier wat verderop, in een flat. Recent werden daar aan de voordeur van het gebouw alle deurbellen gemolesteerd.” Een bron uit zijn entourage bevestigt dat Michael zelf ook geen onbesproken figuur is. “Maar hij legde de waarschuwingen rond druggebruik altijd naast zich neer”, klinkt het. “Het resultaat is er nu. De toestand van Michael mag dan al gestabiliseerd zijn, het ziet er helemaal niet goed uit. Hij is inmiddels al twee keer geopereerd, maar de problemen blijven.”

Zaak minstens drie maanden dicht

De hulpdiensten die het 29-jarig slachtoffer gisteravond laat naar het ziekenhuis brachten, verwittigden de politie. Die stoof in groten getale naar Wakken, naar de pitabar waar de feiten zich afspeelden. Het parket werd ingelicht, het technisch labo kwam ter plaatse. Pas om half vier ’s morgens reed de laatste politieauto weer weg.

Dit incident is de druppel die de emmer doet overlopen. Koenraad Degroote, burgemeester Dentergem

Het gebouw is intussen verzegeld. Daar komt op initiatief van burgemeester Koenraad Degroote ook een administratieve sluiting bovenop. “Voor een periode van drie maanden”, legt Degroote uit. “Dit incident is de druppel die de emmer doet overlopen. De overlast waarmee de buurt al langer geconfronteerd werd, woog niet zwaar genoeg door om zo’n ingrijpende beslissing te nemen. Maar nu kan het niet anders. Dit valt niet te tolereren. Als gemeentelijke overheid zijn we verplicht in te grijpen. We zullen zien wat de toekomst geeft. Blijkt het nodig, dan kan de administratieve sluiting worden verlengd, met nog eens drie maanden.”

Eén en ander betekent ook dat er een oplossing moet gevonden worden voor de etenswaren in het pand. Zo ligt het complete assortiment van frituurproducten nog gewoon uitgestald in de toonbank, zonder enige bescherming. “De politie zou de federale overheidsdienst volksgezondheid inlichten voor een plaatsbezoek”, zegt Degroote. “De etenswaren zullen worden weggenomen zodat er op hygiënisch vlak geen problemen ontstaan in de buurt.”

Alleenstaande papa

Dader Behnan K. zit intussen achter de tralies. Naar verluidt zal de man vandaag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die zal allicht zijn aanhouding bevelen. Behnan K. en zijn echtgenote Esra T. (26) bliezen in juni 2013 de leegstaande eettent nieuw leven in. Beiden groeiden op in Gent en huwden in 2012. De pitazaak in de Markegemstraat werd genoemd naar de bijnaam die vrienden aan Behnan gaven. Die woog ooit 130 kilogram en werd daarom Biggy genoemd, naar de kloeke Amerikaanse rapper Biggie Smalls (pseudoniem van Christopher Wallace). Behnan K. werd een alleenstaande papa toen zijn echtgenote ongeveer een jaar geleden bij hem wegtrok.