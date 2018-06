Steekpartij in Oostendse uitgaansbuurt: slachtoffer buiten levensgevaar, verdachten opgepakt

Bart Boterman

07 juni 2018

12u48

Bron: Eigen berichtgeving

In de Langestraat in Oostende is afgelopen nacht een een 28-jarige Oostendenaar levensgevaarlijk gewond geraakt door een steekpartij. Het incident gebeurde rond 1.30 uur op straat.