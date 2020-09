Steeds minder vrouwen leggen rijexamen af EDLL/ARA

27 september 2020

11u05 1 Het aantal vrouwen dat een rijexamen aflegt, is sterk gedaald in Vlaanderen. Ook het aantal afgelegde praktijkexamens neemt jaar na jaar af.

In 2017 was 46,3 procent van diegenen die een theoretisch rijexamen aflegden vrouw. Dat aandeel slonk tijdens de eerste zes maanden van 2020 tot 40,5 procent, zo blijkt uit cijfers die Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Bij de praktijkexamens is er eenzelfde trend. In 2017 legden evenveel vrouwen als mannen een praktijkexamen af, terwijl het aantal vrouwen dit jaar nog maar op 42,4 procent staat. “De minister kondigde al een evaluatie aan van de hervormingen uit 2017, maar ik hoop dat er ook onderzocht kan worden hoe het komt dat er minder vrouwen hun examen afleggen”, aldus Van Volcem. “Hebben ze gewoon minder nood aan een rijbewijs? Of is er een ongewenste oorzaak in het spel?”

In totaal werden er in 2017 169.856 theorie-examens afgelegd, terwijl dat er vorig jaar 183.949 waren. Bij de praktijkexamens gebeurt daarentegen het omgekeerde. Daar gaan we van 144.727 examens in 2017 naar 109.724 examens in 2019, een daling met 24,2 procent.

“De groeiende interesse die er is voor het behalen van de theorie wordt achteraf dus niet verzilverd in het afleggen van een praktijktest”, aldus Van Volcem. Ook de mediaanleeftijd van mensen die hun praktijkexamen afleggen is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 20 naar 21 jaar.