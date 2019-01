Steeds minder Vlamingen kopen zonneboilers, sector wijst op gebrek aan promotie door overheid ttr

08 januari 2019

14u45

Bron: belga 0 In Vlaanderen zijn vorig jaar 3.800 zonneboilers geïnstalleerd, zowat 16.000 minder dan vijf jaar eerder. Dat meldt VRT NWS vandaag op basis van cijfers van het Vlaams Energieagentschap. De sector wijt de dalende interesse voor zonneboilers aan het gebrek aan promotie door de overheid.

Voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) laat via Twitter weten dat "de overheid geen reclamebureau is en de sector dit ook zelf moet aanpakken". Volgens Tommelein werden de nodige stevige premies voorzien. "Misschien heeft media hier wel te weinig aandacht voor gehad. En door lage gasprijs is de terugverdientijd wel lang", klinkt het.

Zonneboilers zijn toestellen die water opwarmen met zonne-energie. Dat water kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te douchen of de vloer te verwarmen. Zonneboilers stoten geen CO2 uit en zijn dus vriendelijk voor het klimaat. Maar toch zijn er volgens VRT NWS almaar minder Vlamingen die er voor kiezen.

Tot 2013 kon voor de installatie van een zonneboiler nog een premie gegeven worden van maximaal 4.125 euro. Sindsdien is dat maximale bedrag 2.750 euro. Toch meent de federatie van zonneboilerinstallateurs (Belsolar) dat de lagere premie niet de oorzaak is van de terugval, maar wel het gebrek aan promotie door de overheid.