Steeds minder nieuwe wagens op de baan: invoering van WLTP-verbruiksnorm is belangrijkste reden

02 november 2018

20u27

In oktober zijn er 36.894 nieuwe voertuigen ingeschreven, een daling van 15,19 procent in vergelijking met september 2017. De daling is minder sterk dan in september, toen nog een derde minder nieuwe wagens was ingeschreven. Dat meldt automobielfederatie Febiac.