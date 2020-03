Steeds minder leerlingen naar schoolopvang avh

14u53 0 Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de schoolopvang, blijft dalen. In het basisonderwijs gaat het nog maar om 1,5 procent van de leerlingen en in het gewone secundair onderwijs gaan er nog amper leerlingen naar de opvang. Dat blijkt uit een steekproef die de diensten van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben uitgevoerd bij 270 basisscholen en 275 secundaire scholen.

Vorige week scherpte de Vlaamse regering de richtlijnen voor de opvang in scholen verder aan. De opvang is sindsdien enkel toegankelijk voor kinderen met ouders die in een cruciale sector werken (bv. de zorg), voor kinderen die medisch of sociaal kwetsbaar zijn en voor kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Bijna 0 procent

Het aantal kinderen in de opvang lag al laag, maar lijkt nog verder te zakken. In het gewone middelbaar onderwijs daalt het aantal opgevangen leerlingen zelfs stilaan naar 0 procent. In het buitengewoon secundair onderwijs wordt vandaag wel nog altijd opvang geboden aan 1,6 procent van de leerlingen (tegenover 2 procent vorige week maandag).

In het gewone basisonderwijs wordt vandaag nog 1,5 procent van het totale aantal leerlingen (ca. 700.000 kinderen) opgevangen, wat neerkomt op 10.500 leerlingen. Vorige week maandag 16 maart lag dat cijfer nog op 6,5 procent. In het buitengewoon onderwijs wordt vandaag nog 2,7 procent van de leerlingen opgevangen (tegenover 6,5 procent vorige week maandag).

School blijft noodzakelijk

“De focus blijft liggen op opvang voor kinderen met ouders die in een cruciale sector werken, voor kinderen die medisch of sociaal kwetsbaar zijn en voor kinderen met een moeilijke thuissituatie”, zegt minister Weyts. “Scholen en leerkrachten blijven levensnoodzakelijk om ander levensnoodzakelijk werk mogelijk te maken en om een goede omgeving te bieden voor kinderen die anders geen veilige haven hebben.”

