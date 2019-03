Steeds minder jongeren halen rijbewijs: “Ze geven geld aan smartphone of verre reis” HR

14 maart 2019

08u46

Bron: Belga 3 Almaar minder Belgische jongeren halen een rijbewijs. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. "Een rijbewijs en een auto kosten veel geld. Jongeren geven dat geld liever aan een smartphone of een verre reis", zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde aan VRT NWS.

De FOD Mobiliteit reikte in 2018 exact 111.991 rijbewijzen uit. Dat is een daling met 18 procent tegenover het jaar 2010. Enkel in 2016 was er opnieuw een kleine opflakkering. "Sinds 2017 gelden er nieuwe regels voor het halen van een rijbewijs", legt De Dobbeleer uit. "Het zou kunnen dat veel mensen op de valreep nog geprobeerd hebben een rijbewijs te halen in het oude systeem."

De dalende trend is volgens De Dobbeleer niet verrassend. "Het is een trend die we internationaal zien. Enerzijds zijn er meer elektronische manieren om met elkaar te communiceren, daardoor hoef je je niet altijd te verplaatsen. Anderzijds wonen steeds meer mensen in stedelijk gebied waar openbaar vervoer is.”

Uit principe

Uit de cijfers van de FOD Mobiliteit blijkt dat vooral bij jongeren het aantal uitgereikte rijbewijzen sterk daalt. "Enkele jaren geleden zagen we een verschuiving: dat jongeren steeds later hun rijbewijs haalden", aldus De Dobbeleer. "Nu zien we dat er geen inhaalbeweging meer is. Er is een groep jongeren die uit principe geen rijbewijs meer wil hebben. Die groep wordt groter.”

