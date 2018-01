Steeds minder diefstallen door eigen werknemers: "Voor elk flesje cola moeten ze kasticket kunnen tonen"

Kristof Aerts

06u27

Mine Dalemans Vanhove baat twee Delhaizes uit en heeft een streng reglement uitgewerkt om te voorkomen dat z'n personeel iets scheefslaat.

Goed nieuws voor bedrijfsleiders: hun personeel besteelt hen steeds minder. Milo Vanhove (68) runt twee AD Delhaizes in Vlaams-Brabant, en ook al mispeuteren zijn werknemers zelden iets: hij controleert hen streng. "In een supermarkt staat nu eenmaal héél veel lekkers, en dat is verleidelijk."