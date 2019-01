Steeds minder Belgen verklikken hun buurman, vroegere baas of ex bij de fiscus ADN

04 januari 2019

16u12

Bron: Belga 0 De diensten van de FOD Financiën kregen vorig jaar 2.208 tips binnen van mensen die gesjoemel bij een buurman, vroegere baas of ex wilden verklikken. Dat is opvallend minder dan in de vijf jaren daarvoor.

Toen schommelde het aantal verklikkingen tussen de 2.610 (2013) en 2.800 (2015). Na 2015 daalde het aantal klikkers al licht, tot 2.643 in 2017.

FOD Financiën-woordvoerder Francis Adyns beklemtoont dat de fiscus nooit enkel en alleen op basis van zo'n melding in actie treedt tegen de belastingplichtige. "Maar elke tip wordt wel gecheckt en gedubbelcheckt: het is aan ons om verder onderzoek te voeren", klinkt het. Mogelijk zijn er wel in realiteit meer dan de goed 2.000 meldingen, want Financiën houdt enkel bij wat via de centrale diensten in Brussel binnengestuurd wordt, en niet wat binnenkomt via de diensten verspreid over het hele land.

Anoniem

De overheidsdienst houdt geen statistieken bij over wie klikt. "Veel van die verklikkingen zijn anoniem", zegt Adyns. "En als ze zich wel bekend maken, kan men ze catalogeren als ex'en, zoals ex-medewerkers en ex-echtgenoten." In veel gevallen is de melding echter niet gedetailleerd genoeg of te vaag.

In vergelijking met, bijvoorbeeld, de ruim 7 miljoen dossiers voor personenbelasting, betekenen ruim 2.000 meldingen niet veel. "Onze werking staat of valt er niet mee.”