Steeds minder Belgen betalen alimentatie

05u18

Bron: Belga

Het aantal Belgen dat onderhoudsgeld aan een ex-partner geeft, is in 5 jaar tijd met 10 procent gedaald. Het ging vorig jaar om 201.400 mensen, die voor een totaalbedrag van 745 miljoen euro alimentatie betaalden. Dat is gemiddeld 308 euro per maand, bericht De Tijd vandaag.