Steeds minder bachelorstudenten halen diploma na drie jaar studie

18u00

Bron: Belga 2 BELGA Het percentage bachelorstudenten in Vlaanderen dat binnen de drie jaar zijn diploma haalt, is het afgelopen decennium sterk gedaald. De daling gaat op voor zowel professionele als academische bacheloropleidingen en voor mannelijke én vrouwelijke studenten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Ann Brusseel (Open Vld).

Van de 15.149 mannelijke studenten die tijdens het academiejaar 2006-2007 een driejarige professionele bacheloropleiding begonnen, haalden er 4.851 (32,02 procent) binnen deze periode hun diploma. Voor het aanvangsjaar 2013-2014 (19.783 beginnende studenten) was dat nog slechts 23,37 procent.

Bij vrouwelijke studenten was er eveneens een daling met circa tien procent. Van de 20.751 die in 2006-2007 met hun opleiding starten, behaalden er 9.254 (44,6 procent) na drie jaar hun diploma, terwijl dat voor het academiejaar 2013-2014 nog slechts 34,74 procent was (9.114 op 26.238 startende studenten).

Bij de academische bachelors zijn de percentages vrij gelijkaardig. Van de 15.282 mannen die in 2006-2007 hun opleiding aanvingen, haalden er 5.083 (33,26 procent) binnen drie jaar hun diploma, terwijl dat voor het aanvangsjaar 2013-2014 nog slechts 24,96 procent (3.777 op 15.135 studenten) was.

Bij de vrouwelijke studenten was er in dezelfde periode een daling van 43,37 (6.001 op 13.836 studenten) tot 34,27 procent (4.981 op 14.535 studenten).