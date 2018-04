Steeds meer zelfstandigen blijven ook na hun pensioen aan het werk ADN

22 april 2018

10u13

Bron: VRT NWS 139 Het aantal zelfstandigen dat nog werkt na hun pensioen is op vijf jaar tijd met een derde gestegen, zo blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie NSZ.

Hoe dat komt? Enerzijds is bijverdienen na het pensioen voor zelfstandigen de voorbije jaren veel soepeler geworden. Maar ook het lage zelfstandigenpensioen is volgens NSZ een belangrijke verklaring.

Gemiddeld krijgt een zelfstandige vandaag 860 euro pensioen per maand, terwijl het pensioen van werknemers gemiddeld 1.200 euro en dat van ambtenaren 2.600 euro bedraagt. “Die grote pensioenkloof tussen de verschillende statuten is anno 2018 absoluut niet meer te verantwoorden, voor zover ze dat ooit al was”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws aan VRT Nieuws. “Het is essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien en dat dus de ambtenaren fors zullen moeten inleveren qua pensioen."