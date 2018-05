Steeds meer Vlamingen willen zwembad in de tuin

21 mei 2018

Zwembadbouwers krijgen tien procent meer aanvragen van mensen die een zwembad in de tuin willen. En vaak koppelen ze daar meteen ook een sauna aan. Ze willen vakantie in hun eigen tuin kunnen doorbrengen. En liever dan ergens een buitenverblijf te kopen, investeren ze in een zwembad.