Steeds meer Vlamingen plaatsen zonnepanelen, maar wie in stad woont hinkt achterop

08 maart 2018

08 maart 2018

06u12

Bron: Belga 0 Steeds meer Vlamingen plaatsen zonnepanelen. Maar de toename van het aantal zonnepanelen blijft vooral een plattelandsfenomeen. Steden hinken wat achterop. Dat blijkt uit berekeningen van Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). Een voorbeeld: In de Limburgse gemeente Kinrooi is er vermogen van 532 kW per 1.000 inwoners. In Antwerpen ligt dat maar op 23 kW op 1.000 inwoners.

Je kan er moeilijk naast kijken. Steeds meer Vlamingen kiezen voor zonnepanelen. In 2017 groeide het totale vermogen van kleine PV-installaties zonnepanelen ook met 11 procent. Maar uit cijfers van N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy blijkt dat vooral plattelandsgemeenten goed scoren en dat de steden wat achterop hinken. Het verschil wordt trouwens steeds groter.

In de top 10 van gemeenten met het hoogste vermogen per 1.000 inwoners zijn er liefst zeven uit Limburg. Koploper is Kinrooi met een vermogen van 532kW per 1.000 inwoners. In de top tien staat maar één stad (Peer met 510 kW per 1.000 inwoners). Antwerpen staat op de voorlaatste plaats met 36 kW aan zonnepanelen per 1.000 inwoners. Enkel de faciliteitengemeente Drogenbos scoort met 23 kW nog slechter. Maar ook Gent (96 kW), Leuven (106 kW) en Mechelen (107 kW) doen het niet super.

Nog een rode draad in de cijfers is dat veel steden en gemeenten in de Vlaamse Rand ondermaats scoren. "Van de 10 gemeenten die het slechtst scoren op het vlak van zonnepanelen liggen er negen in Vlaams-Brabant", aldus Gryffroy.

Oplossing

Dat er in verstedelijkte gebieden minder zonnepanelen liggen, is volgens Gryffroy ook niet helemaal verwonderlijk. In steden staan nu eenmaal meer appartementen en meergezinswoningen en is er dus minder beschikbare dakoppervlakte per gezin. "Vandaar dat we werk moeten maken van alternatieve methoden", zegt Gryffroy. "Mijn voorstel voor zonnedelen, waarbij burgers en ondernemingen met een ongeschikt dak investeren in PV-panelen op andermans dak, biedt daarvoor een oplossing. Nu komt het erop aan om niet langer te talmen en dit snel te realiseren."