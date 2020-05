Steeds meer Vlamingen halen wapen in huis kv

05 mei 2020

17u01

Het wapenbezit in Vlaanderen neemt elk jaar toe. Dat blijkt uit een rapport dat het Vlaams Vredesinstituut vandaag voorstelde in het Vlaams Parlement.

Het aantal actieve wapenbezitters in Vlaanderen in het Centraal Wapenregister lag in 2009 op 41.986. Sindsdien komen er elk jaar zo'n vijfduizend bij. In juni vorig jaar lag het aantal al op 94.947.

Een groot deel van de geregistreerde vuurwapens, meer dan 20.000, is in het bezit van de overheid. Daarnaast zijn er ook steeds meer sportschutters en steeds meer wapenverzamelaars. Ook de jacht zit in de lift, blijkt uit de cijfers.



De in- en uitvoer van wapens bleef in 2018, het recentste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, stabiel volgens het rapport. Vlaanderen leverde 491 invoervergunningen af, tegenover 466 een jaar eerder. De uitvoer ging van 126 naar 120.

De waarde van de uitvoer van defensiegerelateerde producten vanuit Vlaanderen daalt al enkele jaren, tot 81,6 miljoen euro in 2018. Het gaat vooral om onderdelen van vliegtuigen, militaire elektronica en vuurgeleidingssystemen.

Oppositiepartij Groen reageert bezorgd op het verslag. “Steeds meer Vlamingen halen een wapen in huis om recreatief te schieten", zegt parlementslid Jeremie Vaneeckhout. "Dat er meer wapens in omloop zijn, is problematisch, ook al is er voor deze wapens een vergunning. De kern van de zaak: het blijft een risico. Uit een rapport van het Vredesinstituut vorig jaar blijkt dat in Europa schietpartijen gebeuren met legale en illegale wapens."